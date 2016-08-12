Месси возвращается в сборную Аргентины

Решение о возвращении в сборную Аргентины пятикратный обладатель «Золотого мяча» принял после беседы с новым главным тренером национальной команды Эдгардо Баусой, сообщает РБК со ссылкой на Marca.

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«Я очень люблю свою страну и мне нравится играть в этой футболке национальной команды. В аргентинском футболе и так много проблем, и мне бы не хотелось создавать еще одну. Хочу приносить пользу сборной. Это лучше делать, находясь в ней, нежели критикуя со стороны», — заявил Месси.

Ближайший матч сборная Аргентины проведет 1 сентября дома против уругвайцев в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В турнирной таблице команда после шести туров занимает с 11 очками третье место, уступая сборным Уругвая и Эквадора (по 13 баллов). В финальный турнир ЧМ-2018 от Южной Америки напрямую выйдут четыре команды. Пятая сборная сыграет стыковые матчи с представителем Океании.

Как сообщал УНИАН, после поражения сборной Аргентины в финале Копа Америка 29-летний Лионель Месси объявил об окончании своих выступлений за сборную.

Решение Месси вызвал ряд неудач национальной команде в финалах турниров. В 2014-м году Аргентина уступила в финале чемпионата мира Германии, в двух следующих годах дважды проигрывала финал Копа Америка сборной Чили.