УПЛ. Донецкий "Шахтер" победил львовские "Карпаты", уступая в два гола по ходу матча

Донецкий "Шахтер" добился волевой победы над львовскими "Карпатами" в матче 4-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Счет матча - 3:2.

Начало встречи прошло с преимуществом "Шахтера", то ближе к середине тайма "Карпаты" смогли найти свою игру и начали создавать опасные моменты. Один из них, в исполнении Густаво Бланко-Лещука, чудом не привел к голу "Шахтера", когда лишь вратарь "горняков" Андрей Пятов спас свою команду.

Но и Пятов не смог выручить донетчан на 27-й минуте встречи. Павел Ксенз обошел на правому фланге Исмаили и сделал подачу в штрафную, где Бланко-Лещук в красивом полете опередил Александра Кучера - 1:0.

Пропущенный гол придал "Карпатам" новых сил, и львовяне продолжили беспокоить Пятова. На 37-й минуте после прострела Ксенза в штрафную площадку "горняков" оборона донетчан полностью провалилась, чем воспользовались Игорь Худобяк и Амбросий Чачуа. Первый увел мяч у Пятова, сделал передачу на второго, и грузин ударом головой удвоил преимущество своей команды.

В самом начале второй половины игры "Шахтеру" благодаря сильному и точному удару Тараса Степаненко удалось сократить отставание в счете. После этого уже "горняки" стали активно атаковать ворота львовян и на 69-й минуте добилися своего. Тайсон в штрафной площадке хозяев поля отдал передачу на Виктора Коваленко, а тот сразу же отправил мяч в ворота.

Победу "Шахтер" добыл лишь за три минуты до конца основного времени - Марлос фирменным финтом ушел от защитника и поразил дальний угол ворот Пидкивки. 3:2 - волевая победа команды Фонсеки в невероятном по зрелищности матче!

Карпаты (Львов) – Шахтер (Донецк) - 2:3 (2:0)

Голы: Бланко-Лещук (27), Чачуа (37) – Степаненко (47), Коваленко (69), Марлос (87);

К: Пидкивка, Костевич, Лобай, Нестеров, Ксенз (Богач, 90), Чачуа (Рудыка, 66), Новотрясов, Грысьо (Кравец, 57), Худобяк, Мирошниченко, Бланко-Лещук;

Ш: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кучер, Срна, Степаненко (Дентиньо, 84), Фред, Тайсон, Коваленко, Веллингтон Нем (Марлос, 46), Селезнев (Эдуардо, 66);

Предупреждения: Новотрясов, Лобай, Бланко-Лещук, Мирошниченко, Худобяк — Степаненко.