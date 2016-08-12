Тренер Башакшехира: "У нас есть план, как выбить "Шахтер" из Лиги Европы"

Турецкая команда "Истанбул Башакшехир" верит в то, что сможет пройти донецкий "Шахтер" в противостоянии раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом заявил главный тренер команды Абдулла Авчи в интервью Haberturk.com, сообщает Sport Arena.

"Конечно, на бумаге шансы Шахтера на проход намного выше, однако, как вы знаете, каждый матч начинается с нулевого счета. Если честно, то мы очень сильно верим в свой проход. У нас есть план, как пройти дальше и выбить "Шахтер", — заявил Авчи.

"Мы уже начали тактически готовится поединку, просматривая все матчи Шахтера в сезоне. Уверен, что наша команда будет невероятно стараться в этих матчах, ведь успешной игрой каждый из ребят может повысить свою цену и привлечь покупателей", - добавил он.

Авчи также поделился своими знаниями о донецкой команде. В частности, он напомнил, что в мае "Шахтер" покинул главный тренер Мирча Луческу, который проработал с командой 12 лет.

"В течение десяти последних лет у "Шахтера" был один главный тренер. Только перед этим сезоном они поменяли наставника. Как вы знаете, в их составе преимущественно играют бразильцы. Мне кажется, они не должны были вылетать из квалификации Лиги чемпионов от "Янг Бойз", но так случилось", - считает турецкий специалист.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов после того, как проиграл швейцарскому "Янг Бойз" в 3-м квалификационном раунде турнира.

Первый матч Лиги Европы против "Башакшехира" состоится в Стамбуле, в ближайший четверг, 18 августа.