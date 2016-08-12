Премьер-лига. "Карпаты" - "Шахтер": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня на "Арене Львов" проходит единственный матч в сегодняшней программе 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, где местные "Карпаты" будут принимать донецкий "Шахтер".

"Шахтер" выиграл первые три матча Премьер-лиги, победив "Зирку", "Черноморец" и "Александрию", но "Карпаты" являются традиционно неудобным соперником для "горняков". В минувшем сезоне, правда, донетчане дважды обыграли львовян, но в предыдущие годы "Карпаты" регулярно отбирали очки у "Шахтера".

Важно, что в новом сезоне у "горняков" существуют проблемы с реализацией моментов. Именно по этой причине подопечные Пауло Фонсеки не смогли выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Эти же трудности команды ощущались и во время матча 3-го тура чемпионата, где "Шахтер" обыграл "Александрию" со скромным счетом 1:0. В матче против "Карпат" этот фактор может стать решающим в плане набора донетчанами очков.

К тому же, "Карпатам" самим сейчас крайне важно набирать очки, ведь львоская команда, начинавшая сезон с -6 очками, по-прежнему не "вышла в ноль" и находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. Сейчас у львовян, обыгравших "Сталь" и сыгравших вничью с "Ворсклой", -2 очка.

Также добавим, что для "Шахтера" сегодняшний матч является последним перед стартом в Лиге Европы. Уже в следующий четверг, 18 августа, "горняки" сыграют на выезде с турецким клубом "Истанбул Башакшехир".

Накануне встречи во Львове букмекеры ожидаемо считают "Шахтер" безусловным фаворитом поединка. На победу "горняков" принимаются ставки с коэффициентом 1,23, на победу "Карпат" - 12,0. Вероятность ничью оценивается с коэффициентом 6,0.

Матч "Карпаты" - "Шахтер" начнется на "Арене Львов" в 20:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".