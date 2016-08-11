Сборная России по футболу определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером сборной России по футболу стал Станислав Черчесов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Ассистентами Черчесова станут Мирослав Ромащенко, Владимир Паников и Гинтарас Стауче.

По данным Матч ТВ, контракт со специалистом будет подписан до конца 2018 года, а общая зарплата тренерского штаба составит 2,8 миллиона евро.

Напомним, 52-летний Станислав Черчесов ранее возглавлял ряд клубов Австрии, России и Польши. В минувшем сезоне он привел польскую "Легию" к победе в чемпионате и кубке страны.

Как сообщал УНИАН, предыдущий главный тренер сборной России Леонид Слуцкий покинул команду после провального выступления на Евро-2016.