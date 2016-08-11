Хорватский "Хайдук" расторг контракт с украинским футболистом после его аварии в нетрезвом виде

Хорватский "Хайдук" расторг контрак с украинским нападающим Артемом Радченко после того, как футболист, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, инцидент произошел 7 августа в Хорватии, когда футболист за рулем VW Polo врезался в автобус. В крови 21-летнего украинца обнаружено содержание алкоголя в 3,3 промилле (в 11 раз больше нормы, разрешенной в Украине).

Радченко является воспитанником харьковского "Металлиста", в составе которого в 2012-2015 годах принял участие в 21 матче. Он перешел в "Хайдук" летом 2015 года и провел в минувшем сезоне четыре игры или 158 минут в чемпионате Хорватии.