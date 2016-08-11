Сборная Украины осталась на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу сохранила тридцатое место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого сегодня была опубликована на официальном сайте организации.

В первой десятке рейтинга изменений также не произошло. Таблицу продолжает возглавлять Аргентина, далее следуют Бельгия, Колумбия, Германия, Чили, Португалия, Франция, Испания, Бразилия и Италия.

В Топ-50 рейтинга наибольшего прогресса добилась сборная Коста-Рики, поднявшаяся на шесть позиций до 21-го места, а также Япония, которая поменяла 57-е на 49-е место.

Самое больше продвижение вверх было зафиксировано у сборной КНДР. Северная Корея поднялась сразу на 18 позиций вверх и вошла в Топ-100 рейтинга. Теперь эта страна располагается на 99-й строчке.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем рейтинге ФИФА сборная Украины упала на 11 строчек. Такой результат - следствие неудачного выступления команды на Евро-2016.