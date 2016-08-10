В украинской Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка сезона

Голландский специалист Эрик Ван дер Меер покинул должность главного тренера каменской "Стали", сообщает официальный сайт клуба.

Решение об отставке было принято на встрече наставника с президентом "Стали" Варданом Исраэляном. Специалист покинул должность в связи с семейными обстоятельствами.

К домашнему матчу с киевским "Динамо", который состоится 14 августа, команду будет готовить Якоб Галл, который до этого занимал должность ассистента главного тренера.

Отметим, что в трех первых турах сезона "Сталь" взяла 4 очка. Свой последний матч команда выиграла у луцкой "Волыни" со счетом 1:0.