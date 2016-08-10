В украинской Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка сезона
16:29, 10 августа 2016Футбол
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Голландец Эрик Ван дер Меер покинул каменскую "Сталь".
Ван дер Меер - больше не тренер "Стали" / ФК "Сталь"
Голландский специалист Эрик Ван дер Меер покинул должность главного тренера каменской "Стали", сообщает официальный сайт клуба.
Решение об отставке было принято на встрече наставника с президентом "Стали" Варданом Исраэляном. Специалист покинул должность в связи с семейными обстоятельствами.
К домашнему матчу с киевским "Динамо", который состоится 14 августа, команду будет готовить Якоб Галл, который до этого занимал должность ассистента главного тренера.
Отметим, что в трех первых турах сезона "Сталь" взяла 4 очка. Свой последний матч команда выиграла у луцкой "Волыни" со счетом 1:0.
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