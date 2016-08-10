"Лестер" продлил контракт со своим главным тренером Раньери

"Лестер Сити", ставший в минувшем сезоне сенсационным чемпионом английской Премьер-лиги, подписал новый контракт со своим главным тренером Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

Действие договора с 64-летним итальянцем рассчитано до 2020 года.

"С того момента, как я начал общаться с руководителями клуба об их виденьи развития "Лестера", я осознал, что хочу быть частью этого проекта долгое время. Энергия, которая есть в этом клубе, насыщается от руководителей и сотрудников, это что-то особенное. Я очень счастлив и горд, что буду частью команды ближайшие годы", — сказал Раньери.

Тайский владелец клуба Вишай Шривадданапрабха также выразил удовлетворение от подписания контракта.

"12 месяцев назад нашу команду возглавил человек, чьи знания и опыт, как мы думали, помогут вывести наш клуб на новый уровень. То, что Клаудио будет работать дальше — это все, чего мы только хотели. Качества Раньери, как тренера, так и человека, помогли развиваться "Лестеру" на всех уровнях. Мы намерены продолжать двигаться вперед, и я рад, что Клаудио будет примет участие в нашем увлекательном приключении", — сказал Шривадданапрабха.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье "Лестер" уступил "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии со счетом 1:2.