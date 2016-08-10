Гол Коноплянки не помог "Севилье" обыграть "Реал" в Суперкубке УЕФА

Мадридский "Реал", обыграв в норвежском Тронхейме "Севилью" со счетом 3:2, стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В первом тайме команды обменялись голами. На 21-й минуте дальним и сильным ударом поразил девятку ворот "Севильи" полузащитник "Реала" Марко Асенсио. За минуту до конца первой половины игры Франко Васкес с линии штрафной площадки мадридцев сравнял счет.

Евгений Коноплянка начал матч в запасе и вышел на поле на 67-й минуте. Через пять минут он реализовал пенальти, который едва не стал победным в матче.

После гола украинца "Реал" стал доминировать на поле. За минуту до конца основного времени встречи защитник мадридцев Серхио Рамос ударом головой после подачи с фланга сравнял счет и перевел игру в овертайм - 2:2.

В дополнительное время "Севилья" после удаления Тимоте Колодзейчака осталась в меньшинстве, а "Реал" продолжал владеть инициативой и регулярно создавал голевые моменты. Один из них на 119-й минуте привел к голу - Дани Карвахаль сам прошел вглубь штрафной площадки соперника и поразил дальний угол ворот.

Реал (Испания) - Севилья (Испания) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Асенсио (21), Серхио Рамос (90+3), Карвахаль (119) - Васкес (41), Коноплянка (72, с пенальти);

Реал: Касилья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Иско (Модрич, 66), Ковачич (Хамес Родригес, 73), Асенсио, Каземиро, Васкес, Мората (Бензема, 63);

Севилья: Рико, Мариано, Колодзейчак, Пареха, Каррису (Рами, 51), Иборра, Кийотаке, Витоло, Нзонзи, Васкес, Вьетто (Коноплянка, 67).

Предупреждения: Карважаль, Асенсио - Колодзейчак;

Удаление: Колодзейчак (94).