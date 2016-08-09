Коноплянка начнет матч за Суперкубок УЕФА в запасе

Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка начнет матч за Суперкубок УЕФА с мадридским "Реалом" со скамейки запасных. Об этом стало известно после публикации стартовых составов команд на официальном сайте УЕФА.

Реал: Касилья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Иско, Ковачич, Асенсио, Каземиро, Васкес, Мората.

Севилья: Рико, Мариано, Колодзейчак, Пареха, Каррису, Иборра, Кийотаке, Витоло, Нзонзи, Васкес, Вьетто.

Напомним, матч состоится в в норвежском Тронхейме, на стадионе "Леркендаль" и начнется в 21:30 по киевскому времени.