Де Бур стал новым главным тренером миланского "Интера"

Новым главным тренером миланского "Интера" стал голландский специалист Франк Де Бур, сообщает официальный сайт клуба.

Де Бур подпишет с "Интером" трехлетний контракт и уже сегодня проведет с командой первую тренировку.

Ранее голландец в течение пяти лет возглавлял амстердамский "Аякс", с которым выиграл четыре чемпионских титула в Нидерландах. По окончании минувшего сезона, в котором "красно-белые" уступили чемпионский титул "ПСВ", Де Бур покинул клуб.

Напомним, вчера "Интер" объявил об увольнении предыдущего главного тренера Роберто Манчини.