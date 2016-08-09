Де Бур стал новым главным тренером миланского "Интера"
13:20, 09 августа 2016Футбол
381
Голландский специалист заменил на этой должности Роберто Манчини.
Де Бур возглавил "Интер" / dynamo.kiev.ua
Новым главным тренером миланского "Интера" стал голландский специалист Франк Де Бур, сообщает официальный сайт клуба.
Де Бур подпишет с "Интером" трехлетний контракт и уже сегодня проведет с командой первую тренировку.
Ранее голландец в течение пяти лет возглавлял амстердамский "Аякс", с которым выиграл четыре чемпионских титула в Нидерландах. По окончании минувшего сезона, в котором "красно-белые" уступили чемпионский титул "ПСВ", Де Бур покинул клуб.
Напомним, вчера "Интер" объявил об увольнении предыдущего главного тренера Роберто Манчини.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter