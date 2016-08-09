"Манчестер Юнайтед" совершил самый дорогой трансфер в истории мирового футбола

Игрок итальянского футбольной клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт манкунианцев.

Игрок и клуб заключили контракт сроком на пять лет, с возможностью пролонгации еще на год. Трансфер обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро и стал самым дорогим в мировой истории.

Ранее это звание было закреплено за трансфером Гарета Бэйла из английского «Тоттенхэма» в испанский «Реал» - 100 миллионов евро.

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Любопытно, что Погба вернулся в свой прежний клуб. Он перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За четыре года в туринской команде он четыре раза выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок и трижды — Суперкубок страны. В сезоне-2015/16 игрок провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых забил восемь мячей.

На Евро-2016 в составе сборной Франции Погба завоевал серебряные медали.