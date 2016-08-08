Коноплянка завтра сыграет за "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка попал в заявку "Севильи" на матч за Суперкубок Европы против мадридского "Реала".

Всего в списке игроков "Севильи" находится 22 футболиста.

Вратари: Рико, Сория, Сориано;

Защитники: Мариано, Каррису, Пареха, Рами, Эскудеро, Колодзейчак, Меркадо;

Полузащитники: Краневиттер, Н’Зонзи, Иборра, Франко Васкес, Корреа, Гансо, Кийотаке, Сарабия, Витоло, Коноплянка;

Нападающие: Бен Йеддер, Вьетто

Как сообщал УНИАН, мадридский "Реал" на матч с "Севильей" не заявил Криштиану Роналду, Гарета Бэйла, Тони Крооса и Пепе.

Матч за Суперкубок Европы состоится завтра, 9 августа, в Тронхейме. Начало встречи - 21:45.