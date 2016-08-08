Коноплянка завтра сыграет за "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА
20:34, 08 августа 2016Футбол
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Украинский футболист попал в заявку испанского клуба на матч с мадридским "Реалом".
Reuters
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка попал в заявку "Севильи" на матч за Суперкубок Европы против мадридского "Реала".
Всего в списке игроков "Севильи" находится 22 футболиста.
Вратари: Рико, Сория, Сориано;
Защитники: Мариано, Каррису, Пареха, Рами, Эскудеро, Колодзейчак, Меркадо;
Полузащитники: Краневиттер, Н’Зонзи, Иборра, Франко Васкес, Корреа, Гансо, Кийотаке, Сарабия, Витоло, Коноплянка;
Нападающие: Бен Йеддер, Вьетто
Как сообщал УНИАН, мадридский "Реал" на матч с "Севильей" не заявил Криштиану Роналду, Гарета Бэйла, Тони Крооса и Пепе.
Матч за Суперкубок Европы состоится завтра, 9 августа, в Тронхейме. Начало встречи - 21:45.
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