Моуриньо доволен работой "Манчестер Юнайтед" на летнем трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо доволен тем, как клуб провел работу на трансферном рынке во время летнего межсезонья. Слова португальского специалиста приводит The Guardian.

"Во вторник после медицинского обследования я жду в команде Погба. Мы подписали нового защитника Эрика Байлли, нового полузащитника Поля Погба, который проходит медосмотр, нового атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна и нового форварда Златана Ибрахимовича. Потому мы хорошо поработали на трансферном рынке", - заявил Моуриньо.

Он также добавил, что "МЮ" не должен разочаровываться в том, что трансфер Поля Погба в "МЮ" побьет мировой трансферный рекорд.

"Я не знаю точную сумму денег, которые "МЮ" платит за Погба, но если это новый трансферный рекорд, мы не должны грустить по этому поводу. Мадридский "Реал" не грустил, когда подписывал контракт с Гаретом Бэйлом.

Да, это большая сумма, но футбол - это сумасшедшая индустрия, и очень часто то, что сегодня кажется дорогим, окупает себя в течение трех-четырех лет. Я знаю, что в лице Погба мы получаем очень хорошего игрока, и я думаю, что "Юнайтед" - идеальный клуб для того, чтобы довести его до того уровня, где он хочет быть", - подчеркнул наставник команды.

Напомним, вчера полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прилетел в Манчестер, чтобы пройти медосмотр в своем новом клубе, а потом подписать с ним контракт. Сумма трансфера составит около 110 миллионов евро и станет рекордной в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит мадридскому "Реалу", который в 2013 году приобрел Гарета Бэйла у лондонского "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, вчера "Манчестер Юнайтед", обыграв "Лестер Сити", стал обладателем Суперкубка Англии.