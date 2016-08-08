Миланский "Интер" уволил главного тренера Манчини

Миланский "Интер" принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Роберто Манчини, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении "Интер" поблагодарил специалиста за проведенные в команде 20 месяцев. Минувший сезон "нера-дзурри" завершили на четвертом месте в Читайте такжеМиланский "Интер" постарался, чтобы "Ювентус" побыстрее стал чемпионом Италиичемпионате Италии и квалифицировались в Лигу Европы.

Во время нынешнего межсезонья "Интер" проиграл в четырех из семи товарищеских матчай, в том числе мюнхенской "Баварии" (1:4) и лондонскому "Тоттенхэму" (1:6).

Как отмечают СМИ, новым тренером команды, вероятно, станет голландский специалист Франк Де Бур, который по окончании минувшего сезона покинул амстердамский "Аякс".