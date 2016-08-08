Роналду, Бэйл, Пепе и Кроос не попали в заявку мадридского "Реала" на Суперкубок УЕФА

Лидеры мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Пепе и Тони Кроос не попали в заявку команды на матч Суперкубка УЕФА против "Севильи". Заявка опубликована на официальном сайте клуба.

Отсутствие Роналду связано с травмой, которую он получил в финале Евро-2016, столкнувшись с полузащитником сборной Франции Димитри Пайе. То, что португалец пропустит матч за Суперкубок УЕФА, было известно ранее.

Вместе с тем, валлиец Гарет Бэйл, португалец Пепе и немец Тони Кроос не попали в состав, поскольку не успели набрать форму после Евро-2016.

Также нет в заявке "Реала" Хесе Родригеса, который в ближайшее время должен перейти во французский "ПСЖ".

Полностью заявка Реала на Суперкубок УЕФА выглядит так:

Вратари: Кейлор Навас, Рубен Яньес, Люка Зидан;

Защитники: Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Данило, Марсело;

Полузащитники: Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Хамес Родригес, Иско, Марко Асенсио, Маркос Льоренте;

Форварды: Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано.

Матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Севильей" состоится завтра в норвежском Тронхейме на местном стадионе "Леркендаль".