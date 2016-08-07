Украинская Премьер-лига отказалась от мониторинга договорных матчей компанией Federbet

Международная компания Federbet, занимающейся отслеживанием договорных матчей в спорте, не будет заниматься мониторингом матчей украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык в эфире телеканала "2+2".

Как сообщили в сюжете телепрограммы, Премьер-лига отказалась от сотрудничества с организацией, сославшись на то, что для этого необходимо согласие всех клубов.

Инициативу о проведении мониторинга подозрительных матчей не поддержали луцкая "Волынь" и донецкий "Олимпик".

Как сообщал УНИАН, ранее ФФУ признала договорным матч чемпионата Премьер-лиги U-21 между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами". Клуб должен был быть оштрафован на 100 тысяч гривен.