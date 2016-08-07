Украинец Зинченко принял участие в поражении "Манчестер Сити" от лондонского "Арсенала"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел 10 минут на поле во время товарищеского матча его команды против лондонского "Арсенала". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

Зинченко появился на поле на 80-й минуте при счете 2:1, заменив Фернандиньо. На 85-й минуте "Арсенал" забил третий мяч, а на 87-й Келечи Ихеаначо вновь сократил оставание "Сити" до одного гола.

В концовке матча "Сити" мог сравнять счет, но Хесус Навас после передачи Зинченко упустил верный момент для взятия ворот.

Арсенал (Лондон) – Манчестер Сити – 3:2 (0:1)

Голы: Агуэро (30), Уолкотт (73), Акпом (85) - Айуоби (50), Ихеначо (87).

В других товарищеских матча дня с участием топ-команд лондонский "Челси" обыграл немецкий "Вердер", который возглавляет украинец Виктор Скрипник.

Самым неожиданным результатом дня стала разгромная победа немецкого "Майнца" над "Ливерпулем" - 4:0.

Вердер (Германия) - Челси (Англия) - 2:4 (1:3)

Голы: Пицарро (33, с пенальти), Ти (65) - Азар (7), Оскар (9), Диего Коста (45), Педро Родригес (90).

Майнц (Германия) - Ливерпуль (Англия) - 4:0 (2:0)

Голы: Бросински (15, с пенальти), Кордоба (45), Малли (59), Муто (74).

Вест Хэм (Англия) - Ювентус (Италия) - 2:3 (1:2)

Голы: Кэрролл (34, 52) - Дибала (18), Манджукич (21), Дзадза (85).