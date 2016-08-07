УПЛ: Полтавская "Ворскла" и львовские "Карпаты" поделили очки
Полтавчане спасли для своей команды ничью лишь за 13 минут до конца матча.
Полтавская "Ворскла" и львовские "Карпаты" сыграли вничью 1:1 в матче 3-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.
В первом тайме "Карпаты" воплотили свое преимущество на поле в гол на 25-й минуте, когда Максим Грысьо головой замкнул передачу с фланга.
"Ворскле" удалось отыграться лишь за 13 минут до конца игры, когда в суматоже у ворот гостей лучше всех сориентировался Юрий Коломоец. Более того, полтавчане могли вырвать победу в матче, но опасный удар Александра Кобахидзе приняла на себя перекладина.
На данный момент в активе "Ворсклы" четыре очка в чемпионате. "Карпаты", начинавшие сезон с -6 очков, продолжают идти на последнем месте в турнирной таблице, но теперь у львовян уже -2 очка.
Ворскла (Полтава) - Карпаты (Львов) - 1:1 (0:1)
Голы: Коломоец (77) – Грысьо (25);
В: Непогодов, Сапай, Дитятьев, Пилявский, Пердута, Кобахидзе, Ткачук (Скляр, 58), Чеснаков, Бартулович (Ребенок, 46), Коломоец, Хлебас (Заричнюк, 46);
К: Пидкивка, Ксенз, Нестеров, Лобай, Костевич, Мирошниченко, Новотрясов (Саламаха, 90+2), Чачуа, Грысьо (Маркович, 66), Худобяк (Клец, 82), Бланко-Лещук;
Предупреждения: Сапай, Заричнюк – Ксенз.