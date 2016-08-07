УПЛ: Луганская "Заря" легко разгромила одесский "Черноморец"

Луганская "Заря" разгромила одесский "Черноморец" в матче 3-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Счет матча - 4:0.

Исход матча был определен еще в первые полчаса встречи, когда "Заря" отправила в ворота гостей три безответных мяча. Дважды отличился Александр Караваев и еще один гол забил Иван Петряк.

Во втором тайме разгром дополнил Игорь Чайковский, забивший четвертый гол в матче.

Таким образом, теперь в активе "Зари" семь очков в чемпионате, команда идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая лишь киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру".

Заря (Луганск) - Черноморец (Одесса) - 4:0 (3:0)

Голы: Караваев (15, 30), Петряк (22), Чайковский (73);

З: Шевченко, Каменюка, Сиваков, Чечер, Соболь, Чайковский, Гордиенко (Гречишкин, 64), Караваев, Любенович (Липартия, 54), Петряк, Паулиньо;

Ч: Боровик, Люлька, Хочолава, Петько, Азацкий, Филимонов (Андриевский, 60), Куценко (Данченко, 67), Барилко (Калитвинцев, 46), Кабаев, Татарков, Коркишко;

Предупреждения: Чечер, Сиваков - Филимонов, Азацкий, Хочолава, Петько, Кабаев.