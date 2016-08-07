"Манчестер Юнайтед" вырвал у "Лестера" победу в Суперкубке Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер Сити" со счетом 2:1 и стал обладателем Комьюнити Шилд - трофея за Суперкубок Англии, который ежегодно проводится перед стартом сезона в английской Премьер-лиге.

В этом матче команда Жозе Моуриньо выиграла со счетом 2:1. Победу манкунианцам на 83-й минуте матча принес удар головой новичка команды Златана Ибрахимовича после подачи с правого фланга в исполнении Антонио Валенсии.

Перед этим у "МЮ" голом в первом тайме отличился Джесси Лингард, а после перерыва форвард "Лестера" Джейми Варди сравнял счет.

Для "Манчестер Юнайтед" победа в Суперкубке Англии стала 21-й в истории. "Лестер", ставший в минувшем сезоне сенсационным чемпионом Англии, выигрывал данный трофей лишь один раз, в 1971 году.

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)

Голы: Варди (52) - Лингард (32), Ибрахимович (83)

ЛС: Шмайхель, Фухс (Шлупп, 80), Морган, Хут (Ульоа, 90), Симпсон (Эрнандес, 62), Олбрайтон (Грэй, 46), Кинг (Менди, 62), Дринквотер, Марез, Варди, Оказаки (Муса, 46);

МЮ: Де Хеа, Шоу (Рохо, 70), Блинд, Байлли, Валенсия, Лингард (Мата, 63, Мхитарян, 90+3), Руни (Шнейдерлен, 87), Феллаини, Каррик (Эррера, 61), Ибрахимович, Мартиаль (Рашфорд, 70);

Предупреждения: Симпсон, Кинг, Варди — Байлли.