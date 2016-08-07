УПЛ: Донецкий "Олимпик" в результативном матче обыграл "Зирку"

Донецкий "Олимпик" нанес поражение "Зирке" из Кропивницкого в матче 3-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Все голы в матче были забиты во втором тайме.

На 53-й минуте Иван Матяж с угла штрафной площади по красивой траектории отправил мяч за шиворот вратарю хозяев Евгению Пасту, открыв счет в игре. Спустя шесть минут ошибка обороны "Зирки" привела к выходу Сергея Шестакова один на один с Пастом - 2:0.

"Зирка" отыграла один гол, когда красивый удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади удался Владиславу Лупашко, но "Олимпик" ответил на это двумя забитыми мячами от Антона Поступаленко и Ильи Корнева. В обоих случаях футболисты гостей пользовался грубыми ошибками хозяев поля в обороне.

Последний мяч в игре "Зирка" забила в компенсированное арбитром время - сильный и точный удар из пределов штрафной донетчан совершил Игорь Загальский.

Отметим, что данная победа стала первой для "Олимпика" в нынешнем сезоне, теперь в активе донецкой команды 4 очка. У "Зирки" по итогам трех туров в активе остается одно очко.

Олимпик (Донецк) — Зирка (Кропивницкий) - 4:2 (0:0)

Голы: Матяж (53), Шестаков (59), Поступаленко (73), Корнев (87) – Лупашко (69), Загальский (90+3);

Ол: Махарадзе, Олейник, Гришко, Иллой-Айет (Танчик, 46, Федорив, 59), Немчанинов (Корнев, 76), Шестаков, Петров, Доронин, Гошкодеря, Поступаленко, Матяж;

З: Паст, Допилка (Локтионов, 65), Баенко, Ковалев, Бацула, Попов (Чичиков, 66), Гавриш, Лупашко, Щедрый, Чумак (Загальский, 76), Ситало;

Предупреждения: Олейник, Шестаков, Поступаленко – Попов.