Погба переходит в "МЮ": сегодня должен быть побит трансферный рекорд мирового футбола

Французский центральный полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба прибыл в Англию для того, чтобы пройти медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт "МЮ".

После этого футболист должен будет подписать контракт с английским клубом. Таким образом, трансфер 23-летнего Погба из "Ювентуса" в "МЮ" будет завершен.

Ранее авторитетное британское издание The Guardian сообщало, что клубы договорились о трансфере, который составит 110-120 миллионов евро. Эта сумма рекордная в истории мирового футбола.

Напомним, на данный момент трансферный рекорд удерживает валлиец Гарет Бэйл, который в 2013 году перешел из английского "Тоттенхэма" в мадриский "Реал" за 100 миллионов евро.

Поль Погба начинал профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед", но не смог пробиться в основной состав команды сера Алекса Фергюсона. В 2012 году он перешел в "Ювентус", где со временем стал звездой мирового футбола.

Погба - четырехкратный чемпион Италии и двукратный победитель Кубка Италии. В 2014 году он, выступая за сборную Франции, был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира, а в 2015-м дошел с "Ювентусом" до финала Лиги чемпионов.

Добавим, в течении нынешнего межсезонья "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с новым главным тренером Жозе Моуриньо, а также звездными футболистами - шведским форвардом Златаном Ибрахимовичем и армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.