Премьер-лига, 3-й тур, "Заря - "Черноморец": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в Запорожье проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" на "Славутич-Арене" принимает одесский "Черноморец".

По итогам первых двух туров чемпионата "Заря" имеет четыре очка в турнирной таблице. Ранее команда Юрия Вернидуба разгромила донецкий "Олимпик" 3:0 и сыграла вничью с дебютантом УПЛ "Зиркой" из Кропивницкого - 1:1.

"Черноморцу" пока что не удалось набрать очки, но и соперники у него были серьезнее - представители Украины в еврокубках. Матч с полтавской "Ворсклой" одесситы проиграли со счетом 0:1, а донецкому "Шахтеру" уступили 1:4.

В минувшем сезоне "Заря" дважды уверенно обыграла "Черноморец". В Одессе луганчане выиграли 2:0, а на "Славутич-Арене" - 4:0.

Накануне встречи букмекеры вновь считают "Зарю" безоговорочным фаворитом игры. На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 1,3, на успех "Черноморца" - 11,0. Ничья оценивается с коэффициентом 5,0.

Матч "Динамо" - "Днепр" начнется на "Славутич-Арене" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".