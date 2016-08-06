УПЛ: "Сталь" из Каменского обыграла луцкую "Волынь"

"Сталь" из Каменского добыла домашнюю победу над луцкой "Волынью" в матче 3-го тура чемпионата украинского Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте, когда голландский полузащитник хозяев Бой Деул реализовал штрафной удар, назначенный примерно в 25 метрах от ворот.

В конце матча "Волынь" могла отыграться, но форвард лучан Сергей Павлов за 10 минут до конца основного времени с близкого расстояния не сумел переиграть вратаря Юрия Панькива.

Сталь (Каменское) — Волынь (Луцк) - 1:0 (1:0)

Гол: Деул (12)

С: Панькив, Пашаев (Довгий, 54), Ищенко, Стаменкович, Воронин, Карасюк (Г.Малакян, 90+3), Каленчук, Васин, Деул, Э.Малакян, Комвалиус (Дебелко, 85);

В: Кичак, Никитюк (Романюк, 46), Горопевшек, Шабанов, Шаповал, Мемешев, Герасимюк, Богданов, Задерецкий (Дудик, 46), Деда (Чепелюк, 85), Петров;

Предупреждения: Задерецкий, Шабанов, Шаповал, Богданов;

Удаление: Шабанов (88).