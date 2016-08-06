Премьер-лига, 3-й тур, "Динамо" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет "Днепр".

Чемпионы Украины добыли в первых двух матчах чемпионата дву победы - над "Александрией" со счетом 5:1, а потом над львовскими "Карпатами" - 2:0. "Днепр", который начал сезон в кардинально обновленном составе, в первом туре разгромил луцкую "Волынь" со счетом 5:0. Спустя неделю подопечные Дмитрия Михайленко не смогли обыграть каменскую "Сталь" - 1:1.

В минувшем сезоне "Динамо" дважды обыграло "Днепр". Матч в Киеве завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 2:0, в Днепре гости победили 2:1.

Накануне сегодняшней встречи букмекеры считают "Динамо" явным фаворитом. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,16, на успех "Днепра" - 16,0. Вероятность ничьи оценивается с коэффициентом 8,0.

Матч "Динамо" - "Днепр" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".