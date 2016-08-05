Берлускони согласился продать "Милан" китайским инвесторам за $825 миллионов

Сумма предварительной сделки оценивается в 740 млн евро ($825 млн), сообщает Би-би-си со ссылкой на холдинг Fininvest. Договор был подписан сегодня исполнительным директором Fininvest Данило Пеллегрино и представителем китайских инвесторов Хань Ли.

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Согласно сообщению холдинга, покупатели намерены инвестировать в клуб 350 млн евро в течение трех лет.

Переговоры между китайскими инвесторами и Берлускони начались в мае этого года, однако в июне они были прерваны из-за бюрократических проблем с китайской стороны и операции на сердце, сделанной экс-премьеру Италии.

Берлускони уже не в первый раз пытается продать свой клуб. В прошлом году он вел переговоры с предпринимателем из Таиланда Би Тайчауболом, однако сделка была отменена в последний момент.

По итогам прошлого года убытки "Милана" оценивались в 93,5 млн евро.

Это уже не первая сделка крупных европейских футбольных клубов с китайским бизнесом. В прошлом году китайская компания Dalian Wanda Group приобрела за 45 млн евро 20% акций мадридского футбольного клуба "Атлетико".