Комитет по этике ФИФА установил, что Инфантино не замешан в коррупционных схемах
Комитет по этике футбольной ассоциации ФИФА заявил, что президент федерации Джанни Инфантино не замешан в коррупционных схемах.
После тщательного анализа расходов Инфантино члены комитета не обнаружили в его деятельности на посту главы футбольной федерации конфликта интересов. "Выгоды, которые получал господин Инфантино, сочтены надлежащими", - резюмировали в ФИФА, передает Би-би-си.
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В свою очередь Джанни Инфантино заявил, что удовлетворен решением комитета и поблагодарил всех, участвовавших в расследовании.
Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Зеппа Блаттера, который был вынужден подать в отставку на фоне коррупционного скандала.
В марте Инфантино заявил, что собирается инициировать судебные процессы, чтобы вернуть потерянные федерацией из-за коррупционеров деньги.
Напомним, президента ФИФА критиковали за то, что он летал на частных самолетах, аренду которых оплачивали страны, претендующие на проведение у себя чемпионата мира.
Также Инфантино подвергся критике за назначения на руководящие посты в ФИФА некомпетентных людей.
По информации СМИ, Инфантино тратил средства федерации на личные нужды - покупку матрасов, цветов, смокинга и роскошного автомобиля.
Кроме того, главу ФИФА обвиняли в том, что он за счет организации нанял водителя, который возил его семью и советников, пока сам он был за границей.