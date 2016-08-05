Жеребьевка Лиги чемпионов: обидчик "Шахтера" сыграет с менхенгладбахской "Боруссией"
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов-2016/17.
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.
По итогам жеребьевки команде "Манчестер Сити", за которую выступает украинец Александр Зинченко, в соперники досталась румынская "Стяуа".
Швейцарскому "Янг Бойз", выбивший донецкий "Шахтер" в 3-м квалификационном раунде турнира, сыграет с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Путь чемпионов:
Лудогорец (Болгария) – Виктория Плзень (Чехия)
Селтик (Шотландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
ФК Копенгаген (Дания) – Апоэль (Кипр)
Дандолк (Ирландия) – Легия (Польша)
Динамо Загреб (Хорватия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Путь не чемпионов
Стяуа (Румыния) – Манчестер Сити (Англия)
Порту (Португалия) – Рома (Италия)
Аякс (Амстердам) – Ростов (Россия)
Янг Бойз (Швейцария) – Боруссия М (Германия)
Вильярреал (Испания) – Монако (Франция)
Первые матчи состоятся 16 и 17 августа, а ответные — 23 и 24 августа.