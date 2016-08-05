Жеребьевка Лиги чемпионов: обидчик "Шахтера" сыграет с менхенгладбахской "Боруссией"

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.

По итогам жеребьевки команде "Манчестер Сити", за которую выступает украинец Александр Зинченко, в соперники досталась румынская "Стяуа".

Швейцарскому "Янг Бойз", выбивший донецкий "Шахтер" в 3-м квалификационном раунде турнира, сыграет с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Путь чемпионов:

Лудогорец (Болгария) – Виктория Плзень (Чехия)

Селтик (Шотландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

ФК Копенгаген (Дания) – Апоэль (Кипр)

Дандолк (Ирландия) – Легия (Польша)

Динамо Загреб (Хорватия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Путь не чемпионов

Стяуа (Румыния) – Манчестер Сити (Англия)

Порту (Португалия) – Рома (Италия)

Аякс (Амстердам) – Ростов (Россия)

Янг Бойз (Швейцария) – Боруссия М (Германия)

Вильярреал (Испания) – Монако (Франция)

Первые матчи состоятся 16 и 17 августа, а ответные — 23 и 24 августа.