Тренер полтавской "Ворсклы" назвал причины вылета команды из Лиги Европы

Отсутствие сыгранного состава "Ворсклы" в новом сезоне является одной из причин раннего вылета полтавского клуба из еврокубков. Об этом после матча с загребской "Локомотивой" (2:3) в Лиге Европы заявил главный тренер команды Василий Сачко, сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"По сравнению с прошлым годом у нас поменялось почти полкоманды. Ушли ключевые игроки, пришли новые. Есть дефицит нападающего, не хватает защитника. Увы, такие реалии и возможности. Есть вопросы по комплектации и оснащению футболистов", - сказал Сачко.

"Наши игроки пришли в новую для себя команду с чистого листа. Пока не хватает чувства партнера... Это, конечно, не оправдание. Всегда есть ряд причин... Но за то, что за две игры мы пропустили шесть мячей — я хочу извиниться перед болельщиками. Повторюсь: забей пенальти, забей в моменте, когда была перекладина — результат был бы совершенно другим.

Задача нами не выполнена. Команду эту мы должны были проходить. У нас есть возможности, но они ограничены. Чтобы выступать в Лиге Европы, нужна более длинная лавочка, конкуренция, больше хороших нападающих, защитников", - считает украинский специалист.

Как сообщал УНИАН, полтавская "Ворскла", проиграв в домашнем матче загребской "Локомотиве" со счетом 2:3, вылетела из Лиги Европы и еврокубков.