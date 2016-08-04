ФК "Александрия" вслед за "Ворсклой" вылетела из Лиги Европы

ФК "Александрия" проиграла хорватскому "Хайдуку" со счетом 1:3 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылетела из турнира.

После домашнего поражения украинской команде для выхода в следующий этап турнира нужна была разгромная победа. В начале матча "Александрии" удалось сделать для этого первый шаг - Роман Яремчук отличной передачей отправил Сергея Старенького на встречу с вратарем "Хайдука", и украинец не ошибся - 0:1.

Впрочем, команде из Сплита удалось быстро сравнять счет. После подачи углового Нижич выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку ворот "Александрии".

Окончательный счет матча был оформлен в первые 11 минут второго тайма, когда дважды отличился голами Тино-Свен Сушич. Сначала он реализовал пенальти, а затем идеально выполнил штрафной удар, перебросив стенку и отправив мяч в свободный угол ворот.

Хайдук (Хорватия) - Александрия (Украина) - 3:1 (1:1)

Голы: Нижич (21), Сушич (52, с пенальти, 56) - Старенький (13);

Ал: Новак, Микицей, Гитченко, Шендрик, Цуриков, Банада, Мягков, Козак, Старенький (Путраш, 57), Яремчук (Кулиш, 74), Пономарь (Грицук, 46);

Х: Калинич, Юранович, Чосич, Нижич, Милич, Белый (Башич, 61), Сушич (Тудор, 77), Кожуль, Джефферсон, Влашич, Саид (Охандза, 67).

Предупреждения: Влашич, Башич, Милич — Микицей, Гитченко, Шендрик.

Как сообщал УНИАН, первая встреча команд завершилась со счетом 0:3 в пользу "Хайдука".

Ранее Лигу Европы покинула полтавская "Ворскла", уступившая по сумме двух матчей загребской "Локомотиве". Таким образом, в следующем этапе турнира сыграют лишь две украинские команды - луганская "Заря" и донецкий "Шахтер".