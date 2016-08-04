Полтавская "Ворскла" уступила "Локомотиве" и вылетела из Лиги Европы

Полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги Европы после того, как проиграла ответный матч 3-го квалификационного раунда турнира хорватской "Локомотиве" со счетом 2:3.

Первый мяч "Ворскла" пропустила уже на первой минуте игры, когда Петер Бочкай с левого фланга ворвался в штрафную площадь хозяев и поразил дальний угол ворот Богдана Шуста.

В конце тайма полтавчане могли отыграться, но Дмитрий Хлебас не реализовал пенальти.

Исход встречи и противостояния определился в дебюте второй половины игры. Сначала "Ворскла" сравняла счет - после прострела Кобахидзе хорватский полузащитник Дино Перич срезал мяч в свои ворота.

Однако уже спустя четыре минуты Иван Фиолич красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот хозяев. После этого "Ворскле" вновь нужно было забивать дважды, что в условиях дефицита голевых моментов выглядело достаточно сложно.

На 65-й минуте ситуация хозяев ухудшилась еще сильнее. Все тот же Перич сделал подачу со штрафного, и мяч, не задев никого из футболистов, вновь залетел в сетку ворот Шуста - 1:3. В оставшееся время все, что смогла сделать "Ворскла" - сократить отставание в счете, голом отличился Владимир Чеснаков.

Ворскла (Полтава) - Локомотива (Загреб) - 2:3 (0:1)

Голы: Перич (49, в свои ворота), Чеснаков (74) – Бочкай (1), Фиолич (53), Перич (65)

В: Шуст, Сапай (Ребенок, 60), Дитятьев, Чеснаков, Пердута, Ткачук, Скляр (Голодюк, 70), Кобахидзе, Хлебас (Заричнюк, 74), Бартулович, Коломоец;

Л: Загорац, Бартолец, Майсторович, Перич, Рожман, Цапан, Чорич, Грезда, Фиолич (Шунич, 81), Бочкай (Чекичи, 68), Марич (Радонич, 65)

Предупреждения: Пердута, Скляр – Цапан

На 45-й минуте Хлебас не реализовал пенальти (вратарь)

Как сообщал УНИАН, первый матч между этими командами в Хорватии завершился со счетом 0:0.