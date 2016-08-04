Срна: "Нашей команде нужно время, чтобы это был настоящий "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, что во время ответного матча квалификации Лиги чемпионов против "Янг Бойз" он пытался подбодрить своих партнеров, чтобы выйти в следующий этап турнира. Слова капитана "Шахтера" приводит официальный сайт клуба.

"Тяжелое поражение, наша команда не может позволять себе такого. Поздравляю "Янг Бойз" с победой, у них было больше желания, и они прошли дальше. Конечно, стремление было и у нас, но, видимо, его оказалось мало.

Нам всем сейчас стоит задуматься. Это не тот "Шахтер", который хотят видеть болельщики. Такого никто не ожидал. Виноваты все: первый – я, остальные – футболисты, также тренерский штаб. Поэтому надо делать выводы и двигаться дальше. Теперь необходимо показать хороший результат в Лиге Европы.

К сожалению, если не реализовали 10 чистейших моментов, значит, есть проблемы. Знали, что здесь будет тяжело. "Янг Бойз" у себя дома обыграл "Наполи" год назад, так же было со "Спартой". Ждали свой шанс. Не мог поверить, что не сможем забить. Старался подбодрить ребят на поле. Говорил им, что мы – "Шахтер" и обязаны победить.

Не могу сказать, что мы плохо провели экстра-таймы. Создавали моменты, но их не реализовывали. Это не то, что мы ожидали. Нашей команде нужно время, нам всем важно прибавлять, чтобы это был настоящий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв швейцарскому "Янг Бойз" сначала в основное время со счетом 0:2, а потом в серии пенальти.