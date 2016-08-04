FIFA начала антидопинговое расследование в отношении 11 российских футболистов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В докладе, результаты которого были обнародованы 18 июля, говорилось, что российское министерство спорта контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов с помощью ФСБ и Центра спортивной подготовки сборных команд России в Москве и Сочи.

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Автор доклада Ричард Макларен заявил, что его комиссия обнаружила 580 случаев сокрытия позитивных результатов тестов на допинг в 30 различных видах спорта перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи.

В Российском футбольном союзе подтвердили получение запроса из FIFA. "Мы будем работать по данному вопросу со всеми уполномоченными организациями и окажем FIFA всестороннее содействие", - заявили в РФС.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация футбола (FIFA) запросит у Всемирного антидопингового агентства (WADA) всю информацию о применении допинга в российском футболе.