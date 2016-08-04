Швейцарский "Янг Бойз" сенсационно выбил донецкий "Шахтер" из Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов по итогам противостояния со швейцарским "Янг Бойз" в 3-м квалификационном раунде турнира. Команда Пауло Фонсеки в Берне проиграла ответный матч противостояния со счетом 0:2, а потом уступила сопернику в серии пенальти.

В первом тайме встречи "Янг Бойз" больше владел инициативой, а опасные моменты создавал "Шахтер". После подач Дарио Срны два отличных голевых момента были у Тараса Степаненко, но центральный полузащитник попасть в ворота не сумел.

После перерыва хозяева поля повысили темп игры, и у "Шахтера" сразу же возникли проблемы. На 53-й минуте Миралем Сулеймани обыгрался около штрафной площади "горняков" с форвардом Гийомом Оаро, а потом сделал прострел вдоль линии ворот, где первым у мяча оказался японский нападающий Юя Кубо - 1:0

Спустя семь минут Сулеймани прострелил с левого фланга в центр штрафной площадки на Оаро, тот сбросил под удар Кубо, и японец не оставил шансов Пятову.

После этого на поле проходила равная игра, хотя у "Шахтера" было больше моментов для взятия ворот. Несколько возможностей не реализовал вышедший на замену Евгений Селезнев. Также очень активен был Веллингтон Нем.

В результате, игра перешла в серию пенальти, где удачливее были игроки "Янг Бойз". У "Шахтера" удары не реализовали Фред и Ярослав Ракицкий.

Янг Бойз (Швейцария) - Шахтер (Украина) - 2:0 ОТ (0:0, 2:0, 0:0, 0:0), в серии пенальти - 4:2

Голы: Кубо (53, 60);

ЯБ: Мвого, Суттер (Обексер, 116) фон Берген, Роша, Лецякс, Раве (Хадергенай, 88), Саного, Бертоне (Гаич, 111), Сулеймани, Оаро, Кубо;

Ш: Пятов, Срна, Кривцов (Ракицкий, 120), Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Дентиньо (Веллингтон Нем, 75), Эдуардо (Селезнев, 62).

Предупреждения: Кубо, Роша, Оаро, Суттер - Степаненко, Фред;

Первый матч - 0:2.