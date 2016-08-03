Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, "Янг Бойз" - "Шахтер" - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Берне состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Янг Бойз".

Первая встреча, прошедшая неделю назад на "Львов Арене", завершилась победой "Шахтера" - 2:0. "Горняки" доминировали большую часть матча, с 54-й минуты играли в большинстве и могли завершить матч с разгромным счетом. Однако преимущество в два мяча сохранилось до финального свистка.

В сегодняшней игре "Шахтеру" не сможет помочь Бернард, получивший травму в матче чемпионата Украины против одесского "Черноморца". По словам наставника донецкой команды Пауло Фонсеки, роль плеймейкера сегодня возьмет на себя Тайсон. В свою очередь, место Тайсона в линии нападения может занять один из нападающих - вероятнее всего, Евгений Селезнев или Дентиньо.

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" пройдет на стадионе "Стад де Свисс" и начнется в 21:15.

Прямая трансляция - на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!



Уже известны стартовые составы команд:

"Шахтер": 30. Андрей Пятов, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 18. Иван Ордец, 31. Исмаили, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 11. Марлос, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 22. Эдуардо.

"Янг Бойз": 18. Ивон Мвого, 23. Скотт Суттер, 5. Стив фон Берген, 21. Ален Роша, 8. Ян Лецякс, 10. Йорик Раве, 35. Секу Саного, 6. Леонардо Бертоне, 7. Миралем Сулеймани, 99. Гийом Оаро, 31. Юя Кубо.

Команды уже вышли на поле и матч вот-вот начнется. Отметим, что аншлага на стадионе в Берне нет и близко.

Матч начался!

1. "Янг Бойз" с первых секунд попробовал пойти в наступление, но "горняки" проконтролировали ситуацию.

2. "Шахтер" пока что контролирует мяч на своей половине поля и не торопится атаковать.

3. Ничего интересного в первые минуты на поле не происходит, но Андрей Пятов уже несколько раз держал мяч в своих руках.

4. "Янг Бойз" пробует прессинговать защитников "Шахтера", но максимум, чего добиваются швейцарцы - аут вдалеке от ворот Пятова.

5. Первая попытка позиционной атаки "Шахтера" до удара не довела. Мяч в руках у Мвого.

6. Фред и Марлос с трудом перешли через центр поля, отдали мяч на фланг Срне, но хорват потерял сферу.

8. Исмаили делал неплохой прострел с левого фланга, но Мвого мяч забрал.

9. Длинная подача Ляцекса с левого фланга ушла куда-то в сторону трибун.

10. Грубо сыграли против Срны на его фланге, и арбитр назначил первый штрафной в матче. Ничего особенного - эпизод был далеко от ворот, и "горняки" просто разыграли мяч.

11. Сулеймани запускал Оаро в контратаку, но Пятов вовремя сориентировался и в подкате выбил мяч куда подальше.

11. А вот и первая карточка в игре. Кубо пошел в грубый подкат против Фреда и увидел перед собой желтый свет.

12. Марлоса сбивали вблизи штрафной "Янг Бойз", но в этот раз свисток арбитра промолчал.

13. Фред оступился и потерял мяч в центре поля, но "Янг Бойз" не смог воспользоваться подарком и организовать контратаку.

14. Мяч в сетке ворот "Шахтера". Но повода огорчаться нет. Сулеймани шикарной передачей нашел вблизи штрафной "горняков" Оаро, а тот точно пробил по воротам. Правда, перед ударом прозвучал свисток арбитра - офсайд.

15. Роша сбил Марлоса и получил желтую карточку. Срыв атаки.

16. Потенциально классная атака "Шахтера" оборвалась после плохой передачи Марлоса на Срну. Впрочем, хорват все равно смог выжать из эпизода угловой.

17. Первый супермомент в матче! После подачи углового Степаненко мог ногой отправлять мяч в сетку, но пробил мимо.

18. Сулеймани вновь длинной передачей организовал прорыв для партнера, в этот раз Кубо. Ордец выбил мяч на угловой.

19. После углового Оаро пробивал головой по воротам Пятова. Очень неточно.

20. "Шахтер" контролирует мяч, неспешно начиная новую позиционную атаку.

21. Кубо прорвался в свободную зону мимо Фреда и упал. Стадион свистит, но судья не реагирует на реакцию болельщиков. Мяч у "Шахтера".

22. "Янг Бойз" потерял мяч еще в начальной стадии атаки. Подводит брак мастерства швейцарцев.

23. Половина тайма позади. Вспомнить можно разве что две желтых карточки и удар Степаненко. Не самый зрелищный матч, прямо скажем.

24. Кривцов шикарным пасом через все поле вывел на ударную позицию Тайсона, но бразилец пробил очень слабо и неточно.

25. После подачи "Янг Бойз" с фланга защитник Исмаили перевел головой мяч в аут.

26. Раве мог бы создать Пятову серьезные проблемы, но после подачи мяч плохо лег ему на ногу, и удар по воротам не получился.

27. Контратака "Шахтера" завершилась выходом Дентиньо на убойную позицию. Вот только бразилец был в офсайде.

28. Кривцов заблокировал удар Оаро - угловой у "Янг Бойз".

29. Очень быстрая контратака "Шахтера" привела всего лишь к ауту. Тайсон отдал неважную передачу на Марлоса, а того уже догнали защитники.

30. Лецякс и Роша разыграли стеночку на половине поля "Шахтера", но из-за брака в передачах выпустили мяч за лицевую линию.

31. Теперь Раве делал подачу с правого фланга, но отправил мяч гораздо выше ворот.

32. "Шахтер" тормозит и без того невысокий темп игры, передавая мяч друг другу на своей половине поля. "Янг Бойз" не прессингует.

34. Саного в верховой борьбе с Дентиньо на половине поля "Шахтера" сфолил на оппоненте.

35. Теперь фол на Дентиньо уже на половине поля "Янг Бойз".

36. Очередную попытку атаки "Янг Бойз" на ранней ее стадии ликвидировал Степаненко.

37. Подача "Янг Бойз" с фланга попала точно в руки Андрею Пятову.

38. Фред едва не перехватил мяч у Бертоне вблизи штрафной "Янг Бойз", но игрок швейцарской команды все же выиграл борьбу.

40. Мяч после прострела Срны с правого фланга переводится на угловой.

41. Неудачно капитан "горняков" подал угловой - мяч вышел за пределы поля еще в полете к штрафной площадке.

42. Марлос пытался прорваться по правому флангу, но был сбит Лецяксом. Штрафной для "Шахтера".

43. Момент! После подачи Срны едва не забил Тарас Степаненко. Вратарю Мвого пришлось спасать ворота "Янг Бойз".

44. В конце матча "Шахтер" вновь удердивает мяч на своей половине поля.

45. Тайсон заработал неплохой штрафной для "горняков". До ворот метров 40.

45+1. Марлос сделал подачу, но "Янг Бойз" сразу же ликвидировал угрозу.

Первый тайм окончен.

Начался второй тайм матча!

46. Кубо после столкновения упал в штрафной площадке "Шахтера", но арбитр не решился ставить пенальти в ворота Пятова. Вот так начало тайма.

47. Тайсон прорвался в штрафную площадку "Янг Бойз" и пробил по воротам соперника. Мвого перевел мяч на угловой.

48. После подачи углового Дентиньо выиграл верховую борьбу и пробил по воротам Мвого. Кипер справился с ударом.

49. В предыдущем эпизоде Дентиньо получил микротравму. Минуту врачи ему оказывали помощь, и вот бразилец уже в игре.

51. Срна простреливал с фланга на Эдуардо, но хорватский бразилец был в офсайде.

52. Хорошая возможность для удара была у "Янг Бойз". Партнер сбрасывал мяч Оаро, но того опередил Ордец.

52. Желтая карточка для Оаро за срыв атаки "Шахтера", а конкретно Тайсона.

53. ГОЛ! Сулеймани сначала сделал длинную передачу к штрафной "горняков", обыгрался с Оаро, сделал прострел вдоль линии ворот, где первым оказался Кубо - 1:0 в пользу "Янг Бойз".

55. Активизировался "Янг Бойз". Сейчас Пятову пришлось далеко уходить из ворот, чтобы ликвидировать угрозу.

56. Контратака "Шахтера" могла завершиться ударом Тайсона с выгодной позиции, а завершилась потерей мяча в его же исполнении.

57. Фон Берген сфолил на Исмаили возле углового. Стандарт для "Шахтера".

58. Тайсон сделал подачу в сторону трибун...

59. "Шахтер" пытается снизить темп игры, который в начале второго тайма навязывает "Янг Бойз".

60. ГОЛ! 2:0 в пользу "Янг Бойз". Сулеймани прострелил с фланга в центр штрафной площадки на Оаро, тот сбросил под удар Кубо, и японец не оставил шансов Пятову.

61. Тайсон обыгрался в чужой штрафной с Исмаили, и прострел защитника "горняков" был заблокирован. Угловой.

62. Евгений Селезнев вышел на замену вместо Эдуардо.

63. Подача углового не принесла "Шахтеру" никаких дивидендов.

64. Теперь Раве делал подачу с правого фланга. Вникуда.

65. Саного и Степаненко грубо столкнулись в центре поля. Оба игрока на газоне, обоим оказывают медпомощь.

66. Степаненко получил желтую карточку за то самое столкновение с Саного.

68. Немного спал темп игры. "Янг Бойз" довольно началом тайма, "Шахтер" отходит от шока.

69. Перекладина спасает ворота "Шахтера". Бертоне дали свободно пробить вблизи штрафной площадки "горняков".

70. Фред получил желтую карточку за фол против Саного. Штрафной для "Янг Бойз", а Фред, кажется, получил травму...

71. Сулеймани сделал подачу со штрафного, но "горняки" разобрались в эпизоде.

72. Контратака "Шахтера" завершилась опаснейшим ударом головой Дентиньо - Мвого справился.

73. Фон Берген сфолил на Тайсоне, стандарт для "горняков".

74. Марлос вместо подачи решил разыграть мяч с Срной. Ничего хорошего из этого не вышло.

75. Веллингтон Нем вышел на поле вместо Дентиньо.

76. Продлолжают вольготно себя чувствовать игроки "Янг Бойз" на половине поля "Шахтера".

77. В падении через себя бил Оаро - удар вышел не по мячу, а по Ивану Ордецу.

78. Тайсон якобы ударил локтем Сулеймани. Судья молчит, стадион недоволен.

80. Снова Тайсон фолит. В этот раз в борьбе за мяч во время атаки "горняков".

81. И снова фолят "горняки". На этот раз Селезнев сбил оппонента на чужой половине поля.

82. "Шахтер" пытается атаковать, но все происходит очень сумбурно. "Янг Бойз" чувствуют себя уверенней.

84. Нем заработал опасный штрафной у ворот "Янг Бойз"!

85. Фред пробил со штрафного гораздо выше ворот.

86. Роша выполнял подачу с центра поля на Оаро, но того опередил Селезнев. Оба игрока столкнулись головами.

87. Селезнев и Оаро разбили головы и будут играть с повязками на голове.

88. Первая замена у "Янг Бойз". Флоран Хадергенай выходит вместо Йорика Раве.

89. "Янг Бойз" прододжает создавать опасности у ворот Пятова. Правда, сейчас путь Оаро к мячу заблокировал Ордец.

90. Арбитр добавил к основному времени матча четыре минуты.

90+1. Марлос! После прострела Веллингтона Нема он пробил совсем чуть-чуть мимо левой штанги Мвого.

90+2. Очередная подача Сулеймани с фланга! Но в этот раз "Горняки" выиграли верховую борьбу.

90+3. Саного сбил Веллингтона Нема. Желтая карточка игроку "Янг Бойз", а у "горняков" будет штрафной.

90+3. Срна пробил немного выше ворот. Мвого видел траекторию и не переживал.

90+4. Селезнев сбил Саного в центре поля. Дело идет к овертайму.

Основное время матча закончено. Нас ждет 30 минут дополнительного времени, а потом, возможно, серия пенальти.

Начался первый экстра-тайм.

91. В центре поля сбили Веллингтона Нема.

93. Селезнев попытался создать атаку "Шахтера", но быстро потерял мяч.

94. "Шахтер" комбинирует на половине поля соперника, но возможности для удара нет.

95. Мяч в воротах "Янг Бойз". но после свистка арбитра. Веллингтон Нем оказался в офсайде после передачи Фреда из глубины поля.

96. Суттер сбил Нема и получил желтую карточку.

97. Сулеймани вновь делал свой фирменный прострел с фланга на Оаро. Ордец выбил мяч в аут.

98. Снова сбивают Веллингтона Нема - самого активного игрока "Шахтера" в последние 20 минут.

99. Срна делал прострел с фланга, Фон Берген выбил мяч на угловой, но арбитр решил, что последним коснулся мяча Веллингтон Нем.

100. В этот раз Кубо оказался в положении вне игры.

101. Фред сфолил на Саного в центре поля.

102. Теперь Фред на том же месте сбил Оаро.

103. Фух. Пятов перевел на угловой опасный дальний удар Суттера.

104. После подачи углового "Шахтер" выиграл борьбу в воздухе. Момент для "Янг Бойз" исчерпан.

105. Марлос сбрасывал мяч под удар Веллингтону Нему, но того опередили.

Первый экстра-тайм закончен.

Начался второй экстра-тайм.

106. Не задалась атака у "Шахтера". Потеря, и вот мяч уже у Мвого.

107. Суттер сфолил против Тайсона в центре поля.

108. Прострел Дарио Срны блокируется игроком "Янг Бойз" Аленом Роша.

108. После углового Селезнев мог забивать мяч в ворота Мволо, но пробил чуть мимо.

109. Саного вывел на ударную позицию Кубо, а японец с острого угла пробил мимо ворот Пятова.

110. "Шахтер" контролирует мяч на половине поля "Янг Бойз" в поисках голевого момента.

111. Вместо Леонардо Бертоне вышел Милан Гаич. Это вторая замена в составе "Янг Бойз".

112. Срна подавал два угловых, но безрезультатно для "Шахтера".

113. Веллингтон Нем заработал штрафной недалеко от углового. Гаич фолил.

114. "Янг Бойз" выбил мяч после подачи со штрафного. Срна тут же заработал угловой, но и он не принес опасности для Мвого.

115. Нем пытался прорваться в штрафную, но у него в подкате выбили мяч.

116. Линус Обексер выходит вместо Скотта Суттера.

117. Степаненко делал ювелируню подачу в штрафную на Селезнева, но Мвого помешал Евгению достать мяч.

119. "Янг Бойз" продолжает пытаться атаковать в заключительные минуты матча. Но подачу с фланга прервали игроки "Шахтера".

120. Ярослав Ракицкий выходит на поле вместо Сергея Кривцова.

120+1. Две минуты добавил арбитр к экстра-тайму.

120+1. Очередная подача Срны завершилась ударом головой в исполнении Селезнева. Мимо.

Финальный свисток. Нас ждет серия пенальти.

В нынешнем сезоне, напомним, "Шахтер" уже проигрывал серию пенальти в матче за Суперкубок Украины киевскому "Динамо". Тогда у "горняков" не реализовали пенальти Бернард и Селезнев. Как будет сейчас?

Оаро бьет в девую девятку ворот Пятова - 1:0

Срна - точно в левый нижний угол. 1:1

Кубо сильным ударом бьет по центру, а Пятов упал в гол - 2:1.

Промах у "Шахтера"! Фред бьет в правый угол, но Мвого тащит этот удар. 2:1.

Хедергенай пробил мимо ворот! Счет остается 2:1!

Снова промах! Ракицкий бьет в перекладину. 2:1.

Роча - 3:1.

Марлос бьет в правый угол и забивает - 3:2.

Гайичзабивает и выбивает "Шахтер" из Лиги чемпионов. 2:2 по сумме двух матчей и 4:2 по пенальти.