Букмекеры: "Шахтер" - однозначный фаворит в дуэли с "Янг Бойз"

Донецкий "Шахтер" является явным фаворитом в противостоянии со швейцарским "Янг Бойз" накануне ответного матча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Букмекерские конторы принимают ставки на выход "Шахтера" в раунд плей-офф с коэффициентами в диапазоне 1,01 до 1,03. При этом, на проход "Янг Бойз" можно поставить с коэффициентом 11,0.

Читайте такжеТренер "Янг Бойз": "Верю, что в матче с "Шахтером" всякое может произойти"Кроме того, "Шахтер" считается фаворитом отдельно взятого ответного матча.

На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,95, на победу "Янг Бойз" - от 3,25 до 3,7.

Напомним, ответный матч между "Шахтером" и "Янг Бойз" начнется сегодня в 21:15 на стадионе "Стад де Свисс" в Берне. Первая встреча этих команд завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.