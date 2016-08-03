Тренер "Янг Бойз": "Верю, что в матче с "Шахтером" всякое может произойти"

У швейцарского клуба "Янг Бойз" остается мало надежд на то, чтобы пройти донецкий "Шахтер" по итогам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом накануне ответного матча против украинской команды заявил тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер, сообщает Sport Arena, ссылаясь на derbund.ch.

"Осталось не много надежд на то, что "Янг Бойз" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Даже первый раунд квалификации против "Шахтера" оказался слишком высоким барьером для нас", — сказал Хюттер.

Он также добавил, что его команде повезло не пропустить более двух мячей в первой игре с "горняками", которая состоялась неделю назад на "Арене Львов".

"В первом матче нам повезло, что не пропустили больше. Но даже счет 2:0 это значительное преимущество для соперника, и нам теперь будет трудно отыграться. Ни в коем случае нельзя пропустить быстрый гол, ведь он может сразу решить исход двухматчевого противостояния.

Тем не менее, верю, что всякое может произойти, если к 60-й или 70-й минуте встречи "Янг Бойз" удастся повести в счете. Для этого нам следует быть уверенными в собственных силах.

Нужно быть более активными, даже если не получится много владеть мячом. У "Янг Бойз" есть характер. Моя команда способна находить возможности в поединках с любыми соперниками", - уверен наставник швейцарцев.

Как сообщал УНИАН, в первом матче противостояния "Шахтер" обыграл "Янг Бойз" со счетом 2:0. Ответный матч состоится сегодня, 3 августа, в 21:15.