C мячом и на скамейке запасных: на Байковом кладбище установили памятник знаменитому динамовцу Белькевичу (фото)

В Киеве на Байковом кладбище вчера состоялось открытие памятника знаменитому футболисту киевского "Динамо" Валентину Белькевичу. Об этом сообщается на странице ветеранов "Динамо" в Facebook.

Церемонию посетили многие другие экс-игроки и тренеры "Динамо" - Александр Хацкевич, Сергей Ребров, Сергей Федоров, Александр Алиев, Владимир Мунтян, Алексей Михайличенко и другие.

Напомним, Валентин Белькевич выступал за киевское "Динамо" в 1996-2007 годах. В 2010-2013 годах работал тренером в молодежной системе столичного клуба.

Белькевич умер 1 августа 2014 года в возрасте 41 года. Причина смерти - тромбоэмболия.