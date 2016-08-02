Сборная Бразилии может помешать Украине натурализовать футболиста "Шахтера" Тайсона

Тренерский штаб сборной Бразилии заинтересован в услугах атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсоне, сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на UOL.

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Тайсон является одним из любимых игроков нового главного тренера сборной Бразилии Тите, под руководством которого полузащитник выступал за "Интернасьональ".

Как сообщал УНИАН, ранее в услугах Тайсона заинтересовались в Федерации футбола Украины. Футболист "Шахтера" рассматривается в качестве кандидата на натурализацию для выступлений за сборную Украины.