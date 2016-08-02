Моуриньо исключил Швайнштайгера из основного состава "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера из основного состава своей команды, сообщает Manchester Evening News.

32-летний футболист присоединился к другим игрокам первой команды, которые теперь занимаются с молодежной командой "Юнайтед" (U-23) — Аднану Янузаю, Падди МакНэйру, Андреасу Перрейре и Уиллу Кейну.

Отмечается, что "МЮ" не рассчитывает на Швайнштайгера в следующем сезоне и готов продать его в другой клуб. Среди потенциальных покупателей называются итальянские "Милан" и "Интер".

Читайте такжеСамый титулованный немецкий футболист в истории объявил о завершении карьеры в сборнойНапомним, в составе манчестерской команды нет дефицита центральных полузащитников. Кроме Швайнштайгера, Моуриньо может рассчитывать на Майкла Каррика, Моргана Шнейдерлина, Маруана Феллаини и Андерса Эрреру. Кроме того, в ближайшие дни "МЮ" может пополниться французским полузащитником "Ювентуса" Полем Погба.

Швайнштайгер стал игроком "МЮ" перед началом сезона 2015/16. Он провел 21 матч в Премьер-лиге, из которых лишь 11 начинал в стартовом составе.