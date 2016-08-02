Полузащитник "Шахтера" Бернард сломал нос игроку "Черноморца"

Футболист одесского "Черноморца" получил перелом носа в матче чемпионата украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера". Травму игроку нанес полузащитник "горняков" Бернард, сообщает официальный сайт "Черноморца".

Отмечается, что на 19-й минуте игры бразилец ударил оппонента локтем по лицу, но арбитр никак не отреагировал на данный инцидент.

При этом, ТВ-повтор показал, что Бернард нанес акцентированный удар в нос сопернику, после чего Татарков покинул поле в крови. Позже одессит вернулся на поле и был заменен только во втором тайме, на 57-й минуте.

По информации Sport Arena, поведение Бернарда рассмотрит Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации футбола Украины (КДК ФФУ). Бразильский футболист "горняков" может получить дисквалификацию.

Как сообщал УНИАН, в матче 2-го тура Премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 4:1.