Форвард "Динамо" Теодорчик в ближайшие дни может перейти в бельгийский "Андерлехт"
21:58, 01 августа 2016Футбол
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Клуб из Брюсселя намерен арендовать польского нападающего киевского клуба.
Теодорчик может перейти в "Андерлехт" / pilkanozna.pl
Польский форвард киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик в ближайшие дни может стать игроком бельгийского "Андерлехта", сообщает pilkanozna.pl.
По информации издания, брюссельский и киевский клубы уже договорились о переходе. Речь идет о годичной аренде футболиста с опцией первоочередного права выкупа следующим летом.
В среду Теодорчик должен прилететь в Брюссель, где посмотрит матч своей потенциально новой команды, а в четверг пройдет медобследование.
Напомним, ранее о готовности рассмотреть предложения о продаже Теодорчика заявлял президент "Динамо" Игорь Суркис.
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