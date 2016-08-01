Форвард "Динамо" Теодорчик в ближайшие дни может перейти в бельгийский "Андерлехт"

Польский форвард киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик в ближайшие дни может стать игроком бельгийского "Андерлехта", сообщает pilkanozna.pl.

По информации издания, брюссельский и киевский клубы уже договорились о переходе. Речь идет о годичной аренде футболиста с опцией первоочередного права выкупа следующим летом.

В среду Теодорчик должен прилететь в Брюссель, где посмотрит матч своей потенциально новой команды, а в четверг пройдет медобследование.

Напомним, ранее о готовности рассмотреть предложения о продаже Теодорчика заявлял президент "Динамо" Игорь Суркис.