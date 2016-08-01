Ярмоленко догнал Шевченко по голам в чемпионате Украины

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко догнал бывшего нападающего этого же клуба, а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко по количеству голов в чемпионате Украины, сообщает ua-football.com.

Как сообщал УНИАН, вчера Ярмоленко забил два мяча в ворота львовских "Карпат". Эти голы стали для него 82-м и 83-м в чемпионате Украины. В активе Шевченко также 83 точных удара по воротам.

Теперь два представителя "Динамо" делят 10-11 места в общем рейтинге бомбардиров чемпионата Украины. Следующий гол позволит Ярмоленко догнать по забитым мячам Александра Косырина и стать полноправным представителем топ-10 бомбардиров чемпионата.

Напомним, что возглавляет общий зачет Максим Шацких с 124 голами, на один меньше у Сергея Реброва. На третьем месте расположился форвард "Шахтера" Евгений Селезнев - 111 голов. В число тех, кто забивал больше 100 голов также входит Андрей Воробей, имея в активе 105 результативных ударов.