Зозуля: "Моя зарплата в "Бетисе" будет в три раза меньше, чем в "Днепре"

Украинский форвард Роман Зозуля, который несколько дней назад стал игроком испанского "Бетиса" рассказал о деталях своего перехода в севильский клуб. Слова футболиста приводит "КП в Украине".

"С генеральным директором "Бетиса" встретились в Мадриде, поговорили, на следующий день я прошел медосмотр, а затем около четырех часов обсуждали все нюансы контракта, все-таки для меня это новая страна, многое впервые. В итоге договорились, и я подписал соглашение на три года. Что касается зарплаты, то я не скрываю, что она будет в три раза меньше, чем в "Днепре", - рассказал Зозуля.

Футболист также в очередной раз отметил, что после пяти лет, проведенных в Днепре, этот город останется для него родным. Тем не менее, по мнению Зозули, переход в "Бетис" для него - "ступенька вверх".

"Мы поговорили с президентом клуба Игорем Коломойским и пришли к мнению, что мне нужно уходить. Я счастлив и горд, что играл в этом клубе. Спасибо партнерам - такого единства, как в "Днепре", я больше нигде не видел и, думаю, уже никогда не повстречаю, где бы ни играл. Там всегда присутствует дух коллектива, дух города, словами это трудно описать - все как одна семья.

Фанаты - вообще золотые! Я с ними очень близко общаюсь, дружу, они для меня стали родными. Мы вместе завтракаем, обедаем, ужинаем, гуляем, играем в футбол и баскетбол, живем общей жизнью. Советовался с ними и по поводу переезда в Испанию, они одобрили вариант с "Бетисом", хотя у меня были предложения из чемпионата Германии. Тут наши мнения сошлись. Потом собрал всех вместе, чтобы попрощаться - фанаты многое для меня сделали", - сказал Зозуля.

Футболист добавил, что во время подписания контракта ему всячески помогал советами другой экс-футболист "Днепра" Евгений Коноплянка.

"Как только появились слухи о моем переходе, Женя позвонил мне и спросил, правда ли это. Я честно ответил, что ведутся переговоры. Потом, когда уже подписывали контракт, Коноплянка слал эсэмэски, чтобы я не забыл что-то спросить или уточнить какие-то детали.

Я рад, что в Севилье есть Женя, мы давно дружим, думаю, с ним мне будет легче адаптироваться. Если понадобится какая-то помощь - обращусь к Коноплянке, но в основном буду справляться сам - я же не маленький ребенок. Понятно, во время матчей мы будем врагами. Но на повседневное общение это не повлияет - все-таки мы играем в одной сборной", - добавил новичок "Бетиса".

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Зозуля стал игроком испанского "Бетиса". Украинец заключил с севильским клубом трехлетний контракт.