Папа Римский: "Месси лучше, чем Марадона и Пеле"
11:54, 01 августа 2016Футбол
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Глава церкви сравнил форварда "Барселоны" с футбольными легендами прошлого.
По мнению Папы Римского, Месси лучше Марадоны и Пеле/ 15min.com
Папа Римский Франциск I не стал уклоняться от ответа на вопрос, кого он считает лучшим футболистом в истории. По его мнению, таковым является его соотечественник Лионель Месси, сообщает Marca.
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"Как по мне, то Месси лучше, чем Марадона и Пеле", – сказал он.
Напомним, 79-летний Франциск I является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо".
Как сообщал УНИАН, Лионель Месси попал в число претендентов на награду лучшему игроку сезона 2015/16.
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