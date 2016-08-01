Папа Римский: "Месси лучше, чем Марадона и Пеле"

Папа Римский Франциск I не стал уклоняться от ответа на вопрос, кого он считает лучшим футболистом в истории. По его мнению, таковым является его соотечественник Лионель Месси, сообщает Marca.

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"Как по мне, то Месси лучше, чем Марадона и Пеле", – сказал он.

Напомним, 79-летний Франциск I является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо".

Как сообщал УНИАН, Лионель Месси попал в число претендентов на награду лучшему игроку сезона 2015/16.