Ребров: "Если в "Динамо" не будет Ярмоленко, клуб не закроют"

Киевское "Динамо" останется грозной силой в украинском футболе даже после возможной продажи форварда Андрея Ярмоленко. Об этом он на пресс-конференции после игры со львовскими "Карпатами" заявил главный тренер киевлян Сергей Ребров, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Ну почему Динамо невозможно представить без Ярмоленко? Прошлую игру мы выиграли 5:1, старалась вся команда. Андрей наш лидер, и сегодня он это доказал", - ответил Ребров на вопрос одного из журналистов.

"Я не думаю, что закроют Динамо, если в нем не будет Ярмоленко. Это очень сильный игрок, потенциально один из лучших в атаке. Но все может произойти, и его могут продать. Мы должны думать о будущем", — добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, вчера киевское "Динамо" обыграло львовские "Карпаты" со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко.