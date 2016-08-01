Киевское "Динамо" готово рассмотреть варианты с продажей форварда Теодорчика

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил готовность рассмотреть предложения других клубов о покупке польского форварда команды Лукаша Теодорчика. Об этом он сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

По словам Суркиса, такое решение связано с тем, что футболист проигрывает борьбу за место в основном составе другим форвардам - Александру Гладкому и Жуниору Мораесу. Также в команде остается нападающий Артем Кравец, который летом вернулся в "Динамо" из аренды в немецком "Штутгарте".

Читайте такжеКиевское "Динамо" рассматривает предложение о продаже Драговича"Так сложилось, что их сейчас четыре. Когда Кравец уходил, наверное, он лелеял надежду, что останется в Бундеслиге. Это уже вопрос к нему, как он быстро войдет в форму и будет претендовать на место в основном составе.

Можем рассмотреть предложения, если они поступят, по тому же Теодорчику. Понимаю, что он квалифицированный футболист. Но если он не попадает в заявку, значит, проигрывает конкуренцию Гладкому и Мораесу", - считает Суркис.

Напомним, в минувшем сезоне Теодорчик провел в чемпионате Украины 11 матчей, забив пять голов. В новом сезоне он на поле не появлялся.

Как сообщал УНИАН, вчера киевское "Динамо" обыграло львовские "Карпаты" со счетом 2:0. Теодорчик не попал в заявку на матч.