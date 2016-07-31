УПЛ: "Александрия" в результативном матче победила "Ворсклу"

ФК "Александрия" обыграла полтавскую "Ворсклу" в матче 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Счет матча - 3:2.

Еще в первом тайме зрители александрийского стадиона "Ника" увидели четыре гола. Хозяева поля сначала вели в счете 2:0, а потом 3:1.

После перерыва "Ворскла" благодаря голу Дмитрия Хлебаса сократила отставание до минимума, но за оставшиеся 40 минут игры так и не смогла сравнять счет.

Александрия — Ворскла (Полтава) - 3:2 (3:1)

Голы: Старенький (14), Запорожан (16, с пенальти), Грицук (37) — Коломоец (25), Хлебас (57);

Ал: Новак, Чеботаев, Басов, Шендрик, Путраш, Запорожан, Банада, Старенький (Козак, 62), Леонов (Грицук, 28), Цуриков, Пономарь (Яремчук, 77);

В: Шуст, Сапай, Чеснаков, Дитятьев, Пердута, Заричнюк (Ребенок, 46), Скляр, Ткачук (Пилявский, 87), Кобахидзе (Бартулович, 81), Коломоец, Хлебас;

Предупреждения: Путраш, Старенький, Новак — Скляр, Дитятьев, Бартулович.